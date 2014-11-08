Авдеевка подвергается постоянным обстрелам, часть города заминирована

Авдеевка Донецкой области подвергается постоянным обстрелам террористов, небольшая часть города сейчас заминирована.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, в Авдеевке работает только два отделения Ощадбанка, другие банковские учреждения не работают. Также закрыты отделения «Укрпочты». Отсутствует междугородное автобусное сообщение, не работает железнодорожный транспорт.

Читайте такжеНочь в Донецке прошла неспокойно - были слышны залпы и взрывыКроме того, в городе не работают супермаркеты, а школы проводят обучение в заочно-дистанционной форме.

Налоговая инспекция, казначейство, горсуд и прокуратура работают удаленно - в Доброполье и Красном Лимане.

В Авдеевке начался пробный запуск системы водоснабжения, сказано в сообщении.

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