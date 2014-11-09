ОБСЕ зафиксировала въезд грузовиков и танков без опознавательных знаков в Донецк





В отчете организации от 8 ноября, опубликованном на официальном сайте, сообщается о свободном передвижении колонн грузовиков и танков без опознавательных знаков по территориям, подконтрольным террористам "ДНР", передает ZN.UA.

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"В Донецке и Макеевке (25 км на северо-восток от Донецка), на территории, контролируемой "ДНР", миссия наблюдала конвои тяжелого вооружения и танков. На момент составления доклада мисии слышала тяжелые обстрелы, которые исходили в направлении северных и северо-западных окраин города", - говорится в отчете.

В частности, уточняется, что в Макеевке миссия наблюдала конвой из более чем 40 грузовиков и бензовозов, движущихся на запад по шоссе Н-21.

"Из них 19 "КамАЗов" без маркировки и номерных знаков, каждый из которых вез буксиром 122-мм гаубицу, с персоналом в темно-зеленых мундирах без опознавательных знаков. Кроме того, в числе конвоя миссия видела пятнадцать бронетранспортеров КрАЗ", - цитируется отчет миссии.

Остальные 6 были небольшими топливными бензовозами, оснащенными кранами. Также в миссии наблюдали накрытое брезентом оружие под БТРом, ведущим данную колонну.

Также в самом Донецке миссия зафиксировала движение конвоя из 9 "немаркированных" танков - четырех Т72 и пяти T64 - которые перемещались на запад.