Суд по "делу Веремия" решил назначить обвиняемому Крысину государственного адвоката

Такое решение было принято в связи с тем, что обвиняемый Крысин уклоняется от решения вопроса самостоятельно - заключить соглашение с адвокатом.

Апелляционный суд города Киева постановил назначить Юрию Крысину, которого обвиняют в причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремия, адвоката из Центра предоставления вторичной правовой помощи.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил председательствующий по делу судья Николай Ященко.

«Принимая во внимание то, что обвиняемый Крысин уклоняется от решения вопроса самостоятельно - заключить соглашение с адвокатом ... поскольку не сделал в течение предоставленного судом времени, что приводит к затягиванию разумных сроков апелляционного рассмотрения, нарушению прав потерпевших, коллегия судей считает необходимым назначить Крысину защитника в порядке статьи 49 УПК Украины», - заявил он.

«Коллегия судей постановила: поручить региональному Центру предоставления вторичной юридической помощи в городе Киеве назначить адвоката для осуществления защиты по назначению Крысина при рассмотрении в Апелляционном суде города Киева апелляционной жалобы», - добавил судья Ященко.

Он напомнил, что во время предварительного судебного заседания, 19 марта, Крысину было предоставлено три дня для подписания договора с адвокатом.

Согласно решению суда, следующее заседание Апелляционного суда запланировано на 16.00 2 мая 2018 года.

Председательствующий по делу судья Ященко объяснил перерыв сроком на один месяц тем, что государственному адвокату Крысина нужно будет ознакомиться с материалами дела.

Также в этот период двое судей в коллегии, которая рассматривает это дело, будут находиться в отпусках.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 апреля, на заседание Апелляционного суда Киева, который рассматривает апелляционную жалобу на решение первой инстанции при назначении Крысину наказания в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой на 2 года, во второй раз не пришел адвокат обвиняемого. После этого суд поставил на рассмотрение вопрос о назначении Крысину государственного адвоката.

*** В ночь на 19 февраля 2014 года на углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в центре Киева «титушки» убили журналиста Веремия. Сначала его сильно избили, а затем выстрелили в спину.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков «ДНР» и был убит в Горловке в июле 2015 года.

22 декабря 2017 года «титушке» Крысину, который добивал битой раненого журналиста, судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник вынес приговор в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой наказания сроком на два года. Таким образом, если в течение двух лет Крысин не совершит уголовных преступлений, он будет освобожден от отбывания наказания в местах лишения свободы.

Прокуратура обжаловала решение Шевченковского райсуда и просит назначить Крысину 6 лет лишения свободы.