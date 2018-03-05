Под здание суда над Крысиным стягиваются "титушки" (видео)

В соцсетях отмечают, что "титушки" Крысина так просто не сдаются.

Под здание Дарницкого суда в столице, где будет слушаться дело Юрия Крысина, осужденного условно за причастность к убийству в 2014 году журналиста Вячеслава Веремия, стягиваются "титушки".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Украинская правда", опубликовав соответствующее видео.

Как сообщал УНИАН, 4 марта около 50 участников "Автомайдана", С14 и представителей других общественных организаций пикетировали дом "титушки" Юрия Крысина.

В ночь на 19 февраля 2014 года на углу улиц Владимирская и Большая Житомирская в центре Киева «титушки» убили журналиста Веремея. Сначала его сильно избили, а затем выстрелили в спину.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремея является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков «ДНР» и был убит в Горловке в июле 2015 года.

22 декабря 2017 года «титушке» Крысину, который добивал битой раненого журналиста, судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник вынес приговор в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой наказания сроком на два года. Таким образом, если в течение двух лет Крысин не совершит уголовных преступлений, он будет освобожден от отбывания наказания в местах лишения свободы.

26 февраля журналист Богдан Кутепов на своей странице в Facebook сообщил, что Крысин в связи с рассмотрением апелляции на приговор скрылся в детском отделении Института сердца, где активисты облили его зеленкой.