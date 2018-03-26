Прокуратура будет просить суд взять под стражу "титушку" Крысина

Ожидалось, что прокурор заявит это ходатайство сегодня, однако, из-за жалобы адвокатов на действия следователя и перерыва в судебном заседании, оно не было подано.

На следующем подготовительном заседании Дарницкого районного суда города Киева по делу "титушки" Юрия Крысина прокурор Алексей Донской намерен подать ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после завершения сегодняшнего судебного заседания.

Ожидалось, что прокурор заявит это ходатайство сегодня, однако, из-за жалобы адвокатов на действия следователя и перерыва в судебном заседании, оно не было подано.

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Вместе с тем, одна из адвокатов потерпевших Евгения Закревская считает, что жалоба адвокатов подсудимого вряд ли будет удовлетворена судом и считает, что подача такой жалобы - это затягивание времени защитой Крысина для того, чтобы сегодня суд не рассмотрел меру пресечения и в целом не завершил подготовительное заседание.

Корреспонденту УНИАН она объяснила, что в своей жалобе защита Крысина путает понятия ознакомление с материалами дела и открытие материалов дела. Она подчеркнула, что в жалобе адвокаты Крысина сами себе противоречат. Они признали, что материалы дела для Крысина были открыты законным способом, а то, что он не ознакомился с материалами открытого ему дела, то это, утверждает она, право обвиняемого ознакомиться или нет, а не обязанность. На этом основании она считает, что жалоба не должна быть удовлетворена судом.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Крысин не явился на подготовительное заседание Дарницкого райсуда Киева по рассмотрению дела по обвинению его и Сергея Чемеса в противодействии активистам Евромайдана в 2014 году, похищении и пытках людей, среди пострадавших - убитый журналист Вячеслав Веремий. Адвокат заявил, что Крысин опасается за свою жизнь.

Как сообщила судья Любовь Леонтюк, 14 марта от Крысина в суд поступили три ходатайства.

В первом ходатайстве говорилось о рассмотрении дела на закрытых заседаниях. Крысин обосновал свою просьбу тем, что ему угрожают неизвестные молодые люди, которые облили его зеленкой в больнице, а также приезжали к нему домой с угрозами.

Еще в одном ходатайстве Крысин попросил суд выделить ему охрану.

В третьем ходатайстве Крысин просит суд разрешить ему участвовать в заседаниях через видеоконференцсвязь, поскольку ему угрожают активисты общественных организаций, в частности, «Автомайдана», С14 и «Национальных дружин».

Справка УНИАН. Крысин и Чемес обвиняются по трем эпизодам уголовного производства.

По данным следователей, в январе 2014 года возле станции метро «Петровка» «титушки» похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в палаточный лагерь «титушек» возле станции метро "Бориспольская" и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию.

Крысину и Чемесу инкриминируется привлечение лиц к охране лагеря «титушек» и предоставление указаний о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.

По второму эпизоду дела Крысин и Чемес выступают как организаторы «титушек», которые 18 февраля 2014 года, за несколько часов до нападения на журналиста Вячеслава Веремия, бросали взрывчатку на баррикады «майдановцев» на улице Прорезной в Киеве.

Также по данному эпизоду Крысину и Чемесу инкриминируется противодействие участникам акций протеста, поскольку они поставили подчиненным "титушкам" задачу не выпускать и не впускать активистов с/на Майдан Незалежности путем применения к ним насилия.

По третьему эпизоду дела - об убийстве Веремия - обвиняется только Чемес, поскольку Крысину уже вынесен приговор в соответствующем производстве.