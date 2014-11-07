8 бойцов Нацгвардии отправились на лечение и реабилитацию в Хорватию

Хорватия принимает на лечение раненых в зоне проведения антитеррористической операции бойцов Национальной гвардии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Сегодня утром 8 военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые были ранены во время выполнения АТО, отправились на лечение и реабилитацию в Хорватию. Лечение осуществляет Хорватия за свой счет», - отметил он.

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«Военнослужащие пройдут полное диагностирование и обследование, возможность повторной операции, в том числе пластической хирургии, а также полный курс терапии и психической и физической реабилитации. Курс лечения будет длиться от 30 до 45 суток», - добавил Лысенко.