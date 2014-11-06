На спортивной базе Минобороны проводится реабилитация раненых участников АТО

Об этом рассказал начальник Учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны Украины подполковник Руслан Сеник.

"К нам приходят военнослужащие, которые прошли курс лечения в военном госпитале и сейчас, согласно выводам Военно-врачебной комиссии, находятся в отпусках. А также те, кто уволены из рядов Вооруженных Сил Украины в связи с инвалидностью", - отметил офицер.

По словам Сеника, для успешной реабилитации созданы все необходимые условия. В частности, есть плавательный бассейн, тренажерный и игровые залы, легкоатлетический манеж, стрелковые тиры и т.д.

Еженедельно эти и другие спортивные комплексы посещают почти 20 человек. Занятия организуются и проводятся опытным тренерско-преподавательским составом. Во время занятий обязательно присутствие и медицинского персонала, который следит за общим состоянием и самочувствием вышеуказанной категории военнослужащих.

"У нас имеют возможность бесплатно заниматься физическими упражнениями и пользоваться спортивным комплексом также и члены семей военнослужащих. Это помогает снять психологическую нагрузку и повысить эмоциональность занятий", - добавил подполковник.