В ночь на воскресенье стрелки часов "подвинулись" на час вперед.

В ночь на 25 марта Украина перешла на «летнее время» - в три часа ночи стрелки часов необходимо было перевести на один час вперед.

Таким образом, переход на летнее время «съедает» один час. Следует отметить, что большинство современных гаджетов и техники переходят на летнее время автоматически.

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Справка УНИАН. Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины» с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство приняло постановление ввести на территории Украины следующий порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3.00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4.00 на 1 час назад.

При этом переход каждый раз утверждается отдельным приказом Минэкономразвития. Напомним, изменения во времени негативно сказываются на самочувствии некоторых людей. Могут вызвать: депрессию, раздражительность, утомляемость и снижение работоспособности. Избежать этого можно, придерживаясь простых правил.