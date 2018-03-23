Переход на летнее время: куда переводить стрелки и как избежать стресса для здоровья (видео)
10:00, 23 марта 2018Общество
442
С 24 на 25 марта украинцы переведут стрелки часов в 3 ночи на час вперед.
Переход на летнее время: куда переводить стрелки и как избежать стресса для здоровья
Одними из первых стран, которые ввели перевод времени, стали Англия и Германия. Весной стрелки часов переводили на час вперед, а осенью возвращали назад.
С тех пор традиция прижилась в более чем сотне стран мира. Считают, что переход на летнее время экономит до 3% электроэнергии.
Читайте такжеДелают на века: компания Amazon строит часы, которые будут работать 10 тысяч лет (видео)
Изменения во времени негативно сказываются на самочувствии некоторых людей. Могут вызвать: депрессию, раздражительность, утомляемость и снижение работоспособности. Избежать этого можно, придерживаясь простых правил.
Ранее готовьтесь ко сну, сбалансировано питайтесь, употребляйте много жидкости и ложитесь полоть не позже 23:00.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter