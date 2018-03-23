Переход на летнее время: куда переводить стрелки и как избежать стресса для здоровья (видео)

10:00, 23 марта 2018
Общество
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С тех пор традиция прижилась в более чем сотне стран мира. Считают, что переход на летнее время экономит до 3% электроэнергии.

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Изменения во времени негативно сказываются на самочувствии некоторых людей. Могут вызвать: депрессию, раздражительность, утомляемость и снижение работоспособности. Избежать этого можно, придерживаясь простых правил.

Ранее готовьтесь ко сну, сбалансировано питайтесь, употребляйте много жидкости и ложитесь полоть не позже 23:00.

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Теги: #часы#здоровье#переход на летнее время