Переход на летнее время: куда переводить стрелки и как избежать стресса для здоровья (видео)

С 24 на 25 марта украинцы переведут стрелки часов в 3 ночи на час вперед.

Одними из первых стран, которые ввели перевод времени, стали Англия и Германия. Весной стрелки часов переводили на час вперед, а осенью возвращали назад.

С тех пор традиция прижилась в более чем сотне стран мира. Считают, что переход на летнее время экономит до 3% электроэнергии.

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Изменения во времени негативно сказываются на самочувствии некоторых людей. Могут вызвать: депрессию, раздражительность, утомляемость и снижение работоспособности. Избежать этого можно, придерживаясь простых правил.

Ранее готовьтесь ко сну, сбалансировано питайтесь, употребляйте много жидкости и ложитесь полоть не позже 23:00.