В Одесской области задержали двух человек по подозрению в сбыте оружия и боеприпасов

Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов продажи переработанных пистолетов Stalker, глушителя и более сотни патронов различного калибра.

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали двух человек по подозрению в сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Читайте такжеОдесский облсовет выделил деньги на борьбу с сепаратизмом и терроризмом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного управления СБУ, правоохранители установили, что двое жителей Одессы и АР Крым незаконно реализовывали огнестрельное оружие «клиентам», которых подыскивали в криминальной среде.

Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов продажи переработанных пистолетов Stalker, глушителя и более сотни патронов различного калибра.

Сотрудники СБУ задержали местного жителя при попытке продажи пистолета системы «Наган».

«Задержан также его сообщник, у которого правоохранители обнаружили около 300 патронов калибра 7,62 мм», - сообщили в пресс-службе.

Первом задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос об уведомление о подозрении второму фигуранту дела и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса Украины устанавливаются другие лица, причастные к данному преступлению.