В Одессе будут судить украинца и россиянина за попытку переправить в Кувейт 300 кг психотропов

Один из подозреваемых - гражданин Украины, второй - России при этом, один из злоумышленников - выходец из Ливана, другой - из Сирии.

В Одессе завершено расследование в отношении двоих подозреваемых – гражданина Украины и гражданина России, пытавшихся переправить из Украины в Кувейт более 300 кг психотропных веществ, спрятав их в надувные лодки.

Читайте такжеВ Одесской области задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочкиКак сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры в Одесской области, накануне прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении двух человек, задержанных в сентябре 2017 года, которые подозреваются в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ, а также в попытке их контрабанды.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи УСБУ в Одесской области, которые выяснили, что злоумышленники в течение 2017 года снимали в аренду гаражное помещение в пгт Таирово, где хранили психотропы в особо крупных размерах.

«Чтобы отправить контрабанду, мужчины взвесили и расфасовали таблетки с психотропами в мешки и спрятали в надувные лодки. Для дальнейшей контрабанды в Кувейт они поместили эти лодки в деревянные ящики», - сообщили в пресс-службе.

Незаконному перемещению амфетамина через таможенную границу помешали сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками УСБУ и Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

В пресс-службе уточнили УНИАН, что речь о партии тяжелых и крайне опасных психотропных веществ «каптагон» весом более 300 кг, которые были изъяты в сентябре.

«По заключению экспертов, содержание амфетамина в изъятых таблетках составила почти 92 кг», - добавили в пресс-службе.

В прокуратуре также уточнил, что один из подозреваемых – гражданин Украины, второй – России. При этом, один из злоумышленников выходец из Ливана, другой – из Сирии.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября общей межведомственной группой правоохранителей в Одессе были задержаны члены организованной преступной группы, у которых обнаружена рекордная для Украина партия тяжелых и крайне опасных психотропных веществ «каптагон», весом около 355 кг, что на «черном» рынке может оцениваться примерно в 15 млн долларов.

Сообщалось, что преступная группировка готовила транзитное перемещение через территорию Украины каптагона в Кувейт авиационным путем, скрыв их в упаковки с надувными лодками. Разработка преступников правоохранителями проводилась в течение года. Установлено, что члены именно этой группировки причастны к контрабанде аналогичного психотропного вещества транзитом через Украину в Кувейт, которое было совершено в 2016 году.