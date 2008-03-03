К 8 марта Укрзализныця назначила 15 дополнительных поездов

«Укрзализныця» для обеспечения перевозок пассажиров на мартовские праздники уже к 3 марта дополнительно назначила 15 поездов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, поезда будут курсировать на традиционно популярных в праздничные дни направлениях – западном и южном. В частности, Юго-Западной железной дорогой назначены пять дополнительных поезда, Приднепровской – четыре, Львовской и Донецкой – по три поезда.

Кроме того, «Российскими железными дорогами» назначено три дополнительных поезда .

Согласно сообщению, в «Укрзализныце» продолжается работа по изучению спроса на наиболее популярные направления и назначение дополнительных поездов.