К 8 марта Укрзализныця назначила 15 дополнительных поездов
18:30, 03 марта 2008Общество
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Продолжается работа по изучению спроса
«Укрзализныця» для обеспечения перевозок пассажиров на мартовские праздники уже к 3 марта дополнительно назначила 15 поездов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, поезда будут курсировать на традиционно популярных в праздничные дни направлениях – западном и южном. В частности, Юго-Западной железной дорогой назначены пять дополнительных поезда, Приднепровской – четыре, Львовской и Донецкой – по три поезда.
Кроме того, «Российскими железными дорогами» назначено три дополнительных поезда .
Согласно сообщению, в «Укрзализныце» продолжается работа по изучению спроса на наиболее популярные направления и назначение дополнительных поездов.
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