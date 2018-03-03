Музыка, Шампанское и Любовь – в Киеве провожали зиму на Большом Весеннем Концерте (фоторепортаж)

В это вечер свои лучшие песни исполнили Олег Винник, Наталья Могилевская, Тина Кароль, Алексеев, группы Время и Стекло, Мозги и Дзидзьо.

В столичном Дворце Украина самые яркие звезды отечественного шоу-бизнеса призывали весну на Большом весеннем концерте. Уже третий год подряд календарная зима заканчивается грандиозным праздником украинской музыки, организованном Русским Радио Украина. В это вечер свои лучшие песни исполнили Олег Винник, Наталья Могилевская, Тина Кароль, Алексеев, группы Время и Стекло, Мозги и Дзидзьо. В этот вечер говорили о любви с большой сцены и представляли свои будущие весенние хиты.

А за кулисами Екатерина Осадчая узнала подробности личной и светской жизни у Оли Поляковой, Марии Яремчук, Насти Каменских и Потапа. Создавал настроение вечера игристый партнер – звездное шампанское Marengo.