Музыка, Шампанское и Любовь – в Киеве провожали зиму на Большом Весеннем Концерте (фоторепортаж)
09:00, 03 марта 2018
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Пресс-релиз
В это вечер свои лучшие песни исполнили Олег Винник, Наталья Могилевская, Тина Кароль, Алексеев, группы Время и Стекло, Мозги и Дзидзьо.
В столичном Дворце Украина самые яркие звезды отечественного шоу-бизнеса призывали весну на Большом весеннем концерте. Уже третий год подряд календарная зима заканчивается грандиозным праздником украинской музыки, организованном Русским Радио Украина. В это вечер свои лучшие песни исполнили Олег Винник, Наталья Могилевская, Тина Кароль, Алексеев, группы Время и Стекло, Мозги и Дзидзьо. В этот вечер говорили о любви с большой сцены и представляли свои будущие весенние хиты.
А за кулисами Екатерина Осадчая узнала подробности личной и светской жизни у Оли Поляковой, Марии Яремчук, Насти Каменских и Потапа. Создавал настроение вечера игристый партнер – звездное шампанское Marengo.
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