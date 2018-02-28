Трагический пожар в Одессе: дело директора детского лагеря "Виктория" передали в суд

Обвинительный акт в отношении Петроса Саркисяна направлен сегодня в Киевский районный суд Одессы.

Прокуратура Одесской области сегодня направила в суд обвинительный акт в отношении Петроса Саркисяна – директора детского муниципального спортивно-оздоровительного комплекса «Виктория», в котором в сентябре 2017 года погибли три воспитанницы танцевального коллектива «Адель».

Читайте такжеЗамдиректора детского лагеря "Виктория" заподозрили в присвоении зарплат фиктивных сотрудниковКак передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.

«28 февраля сотрудниками прокуратуры Одесской области утвержден обвинительный акт в отношении директора лагеря «Виктория». Также данный акт сегодня направлен в Киевский районный суд Одессы», - сказал прокурор.

Он пояснил, что расследование было завершено ранее, но подозреваемый долго знакомился с материалами дела.

Кроме того, следователи прокуратуры области завершили расследование в отношении бывшего руководителя Киевского отдела ГСЧС и инспектора, которых подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

«В настоящее время они ознакамливаются с материалами уголовного производства, после чего обвинительные акты будут направлены в суд для рассмотрения по существу», - добавил Жученко.

По его словам, также завершено расследование в отношении бывшего вице-мэра Одессы Зинаиды Цвиринько, но материалы пока не передаются в суд в связи с болезнью подозреваемой, которая сейчас находится на лечении в стационаре.

Прокурор добавил, что при вмешательстве прокуратуры по иску ГУ ГСЧС в Одесской области решением окружного административного суда запрещено функционирование «Виктории».

Кроме того, также сейчас ведется расследование на предмет соблюдения технологий при строительстве лагеря, хищений средств во время строительства и пр.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года. В результате пожара погибли трое девочек.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая должна отвечать за пожарную безопасность.

Также подозрение в служебной халатности было сообщено бывшему вице-мэру Одессы Зинаиде Цвиринько.

Позже одному из ведущих инспекторов подразделения ГСЧС сообщили о подозрении в служебной халатности, приведшей к пожару.

Расследование в отношении Саркисяна было завершено январе 2018 года, в отношении Янчик – в феврале.