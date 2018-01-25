В Одессе суд отказался смягчить меру пресечения директору лагеря "Виктория"

Апелляционный суд Одесской области отказался смягчить меру пресечения директору детского оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория» Петросу Саркисяну, в котором 15 сентября 2017 года при пожаре погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня суд рассматривал ходатайство адвокатов Саркисяна о смягчении меры пресечения – с содержания в СИЗО на домашний арест.

Двое представителей защиты, в частности, заявили, что у Саркисяна больное сердце, он сейчас находится в медицинской части следственного изолятора, где, в случае ухудшения здоровья, директору не смогут оказать соответствующую помощь. Адвокаты также настаивали на положительной характеристике их подзащитного, его невиновности и пр.

Представитель прокуратуры, в свою очередь, настаивал на том, что в пенитенциарной системе действуют соответствующие правила, которые позволяют принять необходимые меры для помощи человеку, если в этом возникнет необходимость.

Заслушав стороны, суд решил оставить подозреваемого в СИЗО.

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Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года. В результате пожара погибли трое девочек. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.

3 октября правоохранители провели обыски по месту жительства бывшего вице-мэра Одессы Зинаиды Цвиринько, которой в этот же день было сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель детей. Чиновница была уволена по собственному желанию спустя несколько дней после трагедии. 11 октября суд избрал Цвиринько меру пресечения в виде личного обязательства.

Приморский райсуд Одессы 14 ноября продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Саркисяну, но в то же время определил залог в размере 128 тыс. грн, который почти сразу был внесен, а сам фигурант помещен в больницу.

28 ноября суд отстранил Саркисяна от занимаемой должности, а 30 ноября отменил фигуранту залог и снова поместил его в СИЗО.

7 декабря прокуратура Одесской области направила в Высший совет правосудия жалобу на судью, который определил залог Саркисяну, заявив о ряде нарушений.

10 января 2018 года прокуратура заявила о завершении расследования в отношении Саркисяна и направлении ходатайства о продлении его ареста для того, чтобы дать возможность сторонам процесса ознакомиться с материалами завершенного производства по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей).

11 января Приморский райсуд не смог избрать меру пресечения из-за двух самоотводов судей, а поздно вечером 12 января продлил содержание в СИЗО на 60 суток.