В Госдепе дали совет по решению языкового вопроса в украинском образовании

02:49, 22 февраля 2018
Общество
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Заместитель Тиллерсона отметил, что язык является очень горячей политической темой / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом американский дипломат сообщил во время выступления в Дипломатической академии Украины.

"Я знаю, что закон об образовании вызвал определенную обеспокоенность среди соседей Украины, в частности требования относительно языка. Мы поддерживаем реформу в области образования в Украине, и в частности, мы поддерживаем реформу надлежащей языковой подготовки. Язык является очень чувствительным вопросом во всем мире, идет ли речь о Квебеке в Канаде, где используется французский, говорят на французском, идет ли речь об Ирландии, откуда происходят мои прародители, где в Северной Ирландии родной язык гальский", - заявил Салливан.

В этой связи он сказал, что язык является очень горячей политической темой.

"Мы понимаем необходимость в реформе. Наш совет состоит в том, чтобы Украина сотрудничала со своими соседями в воплощении этой образовательной реформы, и только воплощать тем способом, который не будет ущемлять права граждан в Украине, которые в дополнение к украинскому говорят на другом языке", - заявил Салливан.

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Теги: #закон об образовании в Украине#язык обучения в Украине
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