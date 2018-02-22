В Госдепе дали совет по решению языкового вопроса в украинском образовании

В США подчеркивают, что воплощение реформы не должно нарушать права лиц, которые кроме украинского, говорят на других языках.

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан советует Украине сотрудничать с соседними странами в процессе воплощения закона об образовании в части возможности обучения на языках национальных меньшинств.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом американский дипломат сообщил во время выступления в Дипломатической академии Украины.

"Я знаю, что закон об образовании вызвал определенную обеспокоенность среди соседей Украины, в частности требования относительно языка. Мы поддерживаем реформу в области образования в Украине, и в частности, мы поддерживаем реформу надлежащей языковой подготовки. Язык является очень чувствительным вопросом во всем мире, идет ли речь о Квебеке в Канаде, где используется французский, говорят на французском, идет ли речь об Ирландии, откуда происходят мои прародители, где в Северной Ирландии родной язык гальский", - заявил Салливан.

В этой связи он сказал, что язык является очень горячей политической темой.

"Мы понимаем необходимость в реформе. Наш совет состоит в том, чтобы Украина сотрудничала со своими соседями в воплощении этой образовательной реформы, и только воплощать тем способом, который не будет ущемлять права граждан в Украине, которые в дополнение к украинскому говорят на другом языке", - заявил Салливан.