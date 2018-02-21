В Госдепе США объяснили цель предоставления Украине оборонительного вооружения

В США заявляют, что Украина сможет использовать американское оружие только в случае внешней агрессии.

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан разъяснил цель предоставления Украине оборонительного вооружения, которая будет заключаться в обеспечении защиты от агрессивных посягательств извне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом американский дипломат сообщил во время выступления в Дипломатической академии Украины.

Говоря об оборонительном вооружении, дипломат сказал, что "это оружие не должно быть угрозой кому-либо, кто не задумал агрессию или наступательные действия".

"Наше вооружение, которое будет предоставлено нашим союзникам в Украине, имеет оборонительный характер для защиты территориальной целостности Украины. Никто не должен подвергаться угрозам использования этого вооружения, если дело не будет касаться участия в агрессивном поведении, потому что в этом случае мы сделаем все, что сможем для сотрудничества и защиты Украины, чтобы она могла защищать свою территориальную целостность", - сказал Салливан.

Читайте такжеТурчинов: Украина не может объявить войну России, потому что не способна противостоять ядерному государствуКак сообщал УНИАН, 22 декабря 2017 года телеканал ABC News со ссылкой на многочисленные источники в Госдепартаменте США сообщил, что президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи Украине противотанковых ракет. Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Вместе с тем, в Госдепартаменте заявили, что США предоставят Украине "усиленный оборонный потенциал". Решение является частью усилий США, направленных на помощь Украине в защите ее территориальной целостности, и на то, чтобы "сдержать дальнейшую агрессию". При этом в Госдепартаменте не уточнили, о каком именно "усиленном оборонном потенциале" идет речь.

17 января 2018 года начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что Javelin могут быть поставлены Украины в сроки от двух до пяти-шести месяцев.