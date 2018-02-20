Стрельба по полицейскому: в Киеве правоохранители вышли на молчаливый протест под судом
В Киеве возле здания Шевченковского районного суда десятки правоохранителей вышли на акцию протеста.
Об этом сообщает ТСН.
Несколько десятков бойцов стали спиной к суду и простояли так около 10 минут.
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Таким образом они протестуют против решений суда в отношении участников беспорядков, которые произошли во время рассмотрения меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову.
Отметим, эти полицейские сейчас находятся не на дежурстве, а провели акцию в собственное свободное время.
Напомним, Шевченковский суд Киева отпустил на поруки народных депутатов участника АТО Александра Федорченко, которого подозревают в нанесении огнестрельного ранения полицейскому. Его задержали 15 февраля возле Соломенского районного суда Киева. В тот день там рассматривали дело об избрании меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в многомиллионной коррупции. Городского голову тогда суд отпустил на поруки нардепа из БПП. Между активистами и полицией произошли столкновения. Одному полицейскому выстрелили из пистолета в ноги.