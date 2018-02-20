Верность клятве Гиппократа: окажут ли первую медицинскую помощь бездомному (видео)

В рамках эксперимента журналисты переодели актера в бездомного и отправили по больницам столицы разного статуса.

Что ждет бездомного в больнице? Может ли он рассчитывать на элементарную помощь? В Украине хорошо работает формула: есть деньги - есть лечение. А окажут первую медицинскую помощь бездомному.

Ответ на эти вопросы искали журналисты программы "Деньги".

В рамках эксперимента они переодели актера в бездомного и отправили по больницам столицы разного статуса.

Первой стала больница в элитном районе Киева - Александрийская клиническая.

После 15 минут ожидания пришел врач и отправил "больного" на кардиограмму.

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В первой клинической больнице героя после жалоб отправили к врачу, но помощь получилась только "на словах".

В Киевской областной бездомного отправили в кардиологию, и здесь отпустили без всякого осмотра.

В больнице для чиновников "Феофании" на помощь пришли прямо на улице на отказались отпускать без лечения.

Результат эксперимента весьма утешительный: людей даже без денег и документов не отказываются принимать, а в половине случаев вообще оказали действенную медицинскую помощь.