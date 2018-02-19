"Google ошибся": соцсети обсуждают «географический ляп» Гройсмана

09:50, 19 февраля 2018
Общество
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В соцсетях обсуждают &quot;ошибку&quot; в инфографике Гройсмана / фото УНИАН

Так, согласно информации, представленной главой правительства, Украина экспортирует свою продукцию в 223 страны. Пользователи соцсетей, в свою очередь, отметили, что на сегодня в мире существует всего 197 государств: 193 государства-члена ООН, а также Ватикан, Палестина и государственные образования Ниуэ и Острова Кука.

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Читайте такжеВ России показали концепт "солдата будущего", передранный из видеоигры Ghost Recon (фото)Часть пользователей, в свою очередь, предположила, что данный «ляп» связан с разницей в терминах «страна» и «государство». Так, речь в инфографике может идти не о государствах-членах ООН, а о существующих территориях с разнообразным статусом, которых в мире действительно насчитывается более 200.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее сообщил, что украинский экспорт в Европу в прошлом году вырос на 21%.

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Теги: #Гройсман#соцсети