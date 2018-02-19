"Google ошибся": соцсети обсуждают «географический ляп» Гройсмана

Согласно информации, представленной главой правительства, Украина экспортирует свою продукцию в 223 страны, в то время как пользователи насчитали во всем мире только 197 государств.

В Интернете разгорелась дискуссия из-за инфографики роста украинского экспорта в 2017 году, обнародованной премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Так, согласно информации, представленной главой правительства, Украина экспортирует свою продукцию в 223 страны. Пользователи соцсетей, в свою очередь, отметили, что на сегодня в мире существует всего 197 государств: 193 государства-члена ООН, а также Ватикан, Палестина и государственные образования Ниуэ и Острова Кука.

Читайте такжеВ России показали концепт "солдата будущего", передранный из видеоигры Ghost Recon (фото)Часть пользователей, в свою очередь, предположила, что данный «ляп» связан с разницей в терминах «страна» и «государство». Так, речь в инфографике может идти не о государствах-членах ООН, а о существующих территориях с разнообразным статусом, которых в мире действительно насчитывается более 200.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее сообщил, что украинский экспорт в Европу в прошлом году вырос на 21%.