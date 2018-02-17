Евровидение-2018: второй полуфинал национального отбора (полное видео)

В прямом эфире на телеканалах СТБ и "UА:Первый" сегодня начался второй полуфинал национального отбора на "Евровидение 2018", которое в этом году пройдет в Португалии.

Сегодня еще девять артистов будут бороться за право представить нашу страну на международном песенном конкурсе Евровидение-2018.

Читайте такжеЕвровидение-2018: результаты голосования первого полуфинала национального отбора (видео)Сегодня на сцену выйдут: INGRET; MELOVIN; JULINOZA; TAYANNA; KADNAY; Yurcash; Mountain Breeze; ILLARIA; DILEMMA.

Напомним, в первом полуфинале национального отбора на конкурс Евровидение-2018, который состоялся 10 февраля, победили Vilna, Laud и The Erised.

Финальный отбор состоится 24 февраля. В жюри будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.