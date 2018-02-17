Евровидение-2018: второй полуфинал национального отбора (полное видео)

19:04, 17 февраля 2018
Общество
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УНИАН

Читайте такжеЕвровидение-2018: результаты голосования первого полуфинала национального отбора (видео)Сегодня на сцену выйдут: INGRET; MELOVIN; JULINOZA; TAYANNA; KADNAY; Yurcash; Mountain Breeze; ILLARIA; DILEMMA.

Напомним, в первом полуфинале национального отбора на конкурс Евровидение-2018, который состоялся 10 февраля, победили Vilna, Laud и The Erised.

Финальный отбор состоится 24 февраля. В жюри будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

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Теги: #Евровидение#отбор#нацотбор на Евровидение-2018
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