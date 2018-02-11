Нацотбор на Евровидение-2018: вокалист The ВЙО устроил скандал во время объявления оценок

08:55, 11 февраля 2018
Общество
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Сергей Притула и Мирослав Кувалдин после выступления / Скриншот видео СТБ

Певца возмутило решение Джамалы, Андрея Данилко и Евгения Филатова отдать высокий балл (7 баллов) участнику нацотбора CONSTANTINE.

Выступление CONSTANTINE с песней "Город" (видео:СТБ)

После объявления оценки Кувалдин несколько раз крикнул "фу" и обратился к членам жюри с просьбой напеть песню CONSTANTINE, чтобы таким образом выяснить, действительно ли она им запомнилась. Джамала напела мотив песни конкурсанта, чем завершила спор.

Ведущий нацотбора Сергей Притула попросил Мирослава Кувалдина быть сдержаннее и проявлять уважение.

Группа The ВЙО получила от судей 2 балла, а зрители оценили выступление в стиле регги лишь в один балл.

The Вйо - Нга Нга (видео: СТБ)

Как сообщал УНИАН, первый полуфинал украинского национального отбора на Евровидение завершился победой певца Laud, и групп The Erised и Vil'na.

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Новость в сюжете: Евровидение 2018
Теги: #Евровидение в Португалии#нацотбор на Евровидение-2018