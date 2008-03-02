Сильный дождь и ветер оставили без света 183 населенных пункта Украины

В Украине в ночь на 2 марта в результате неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, шквалистые порывы ветра) вследствие срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач в 10 областях произошло обесточивание 183 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, без электроснабжения остались в Закарпатской - 47 н.п., во Львовской - 44 н.п., в Ивано-Франковской - 20 н.п., в Киевской - 20 н.п., в Ривненской - 13 н.п., в Тернопольской - 13 н.п., в Волынской - 10 н.п., в Черновицкой - 10 н.п., в Черниговской - 4 н.п. и в Житомирской - 2 н.п., областях.

В возобновлении электроснабжения населенных пунктов задействованы бригады облэнерго.