Россия превращает Крым в гигантскую военную базу, меняя баланс в Средиземноморском регионе

Если на момент аннексии полуострова шла речь о примерно 20 тысячах военнослужащих Черноморского флота РФ, то скоро количество российских военных разных родов войск может достигнуть более 100 тысяч человек. Их состав не позволяет говорить, что это делается для оборонительных целей. Об этом в статье в ZN.UA пишет крымский обозреватель Валентина Самар.

В этой ситуации Украина, на территории которой сегодня формируется новая потенциальная ядерная угроза для мира, официально никак не отреагировала и эту тему на международных переговорах ее не поднимала.

Эксперты фонда "Майдан иностранных дел" полагают, что развернувшаяся в российских СМИ и блогосфере дискуссия о возврате-невозврате Крыма имеет фоновое значение. В частности, отмечают они, в Крыму назревают процессы, которые прогнозировались и раньше.

Их суть — милитаризация. "Бешеными темпами идет создание очень большой военной базы, аналогов которой в Черном море нет. Этот процесс должен сегодня волновать и Украину, и страны Черноморского региона, ЕС, НАТО и США", — комментирует эксперт организации Андрей Клименко.

Он обращает внимание на уже свершившиеся факты: "На днях появилось сообщение, что в Крым для нужд военных завезено горючего на зиму в два с половиной раза больше, чем было в прошлом году. Факт номер два прошел почти незамеченным: Минобороны России планирует до конца года вручить боевые знамена 40 новым войсковым частям в Крыму. Новым, подчеркиваю. При этом известно, что боевое знамя не вручается роте, не вручается батальону. Оно вручается соединению типа полк-бригада".

"То есть, можно говорить, что в Крыму появилось 40 новых полков или бригад. Каждые — по 2–3 тысячи человек. Это позволяет считать, что если на момент аннексии Крыма мы говорили о примерно 20 тысячах военнослужащих ЧФ, то скоро количество российских военных разных родов войск может достигнуть 100 и более тысяч человек", — считает эксперт.

Состав этой группировки, отмечает Клименко, не позволяет говорить о том, что она создается для оборонительных целей: "Два полка стратегических бомбардировщиков, одни из которых — ракетоносцы, а вторые могут нести бомбы и ракеты. Далее, два полка истребителей, береговые ракетные комплексы "Бастион", соединение оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", которое якобы разворачивается сегодня в Джанкое".

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Эксперт также обращает внимание, что в Крым передислоцируются техника и части, которые два предыдущих года очень активно перевооружались и обучались на Северном Кавказе, в Абхазии и Южной Осетии в том числе.

По его мнению, таким образом "Путин грозит миру пальчиком": "Мол, вот моя ядерная база, с ракетами и бомбардировщиками, она находится на расстоянии 200-300 километров от границ ЕС и НАТО".

При этом эксперт обращает внимание, что на сегодня ни одной подобной базы нет в Болгарии и Румынии, которых иногда называют "мягким подбрюшьем Европы".

"Это меняет весь военно-стратегический баланс и в Европе, и в Средиземноморском регионе, и скажем даже на Ближнем Востоке. На это, естественно, должна быть жесткая реакция. Потому что очевидно — это направлено не только и не сколько против Украины, это касается всего мира", — говорит эксперт "Майдана иностранных дел".

Очевидно также, что в свете этих шагов Москвы все остальные темы — сродни дымовой завесе, скрывающей основные действия.

В частности, тот же курортный сезон в Крыму, о провале которого так любят писать украинские СМИ, в принципе, был для России не проблемой. Ведь вместо туристов все лето российские паромы в первую очередь перебрасывали через Керченский пролив в Крым новую технику и вооружение, а старую, в том числе и захваченную в украинских в/ч, — на Донбасс.