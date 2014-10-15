Российские войска могут попробовать пробить коридор к Крыму зимой - польский генерал

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал генерал польской армии в отставке, бывший заместитель министра обороны Вальдемар Скшипчак в Свиноустье во время Baltic Business Forum.

"Это будут тысячи смертей. За год-два Путин получит проблему, потому что матери этих солдат напомнят о себе и будут спрашивать, почему они погибли? Для амбиций Путина или России?" - сказал Скшипчак.

Он напомнил, что в Украине уже погибло много российских военных, но данные о погибших тщательно скрываются от общественности. Генерал выразил убеждение, что эти россияне погибли через личные амбиции Путина.

По мнению Скшипчака, Путин может отказаться от идеи «пробить коридор» из России в Крым благодаря политическому давлению западных государств и усилению обороноспособности украинской армии.

"Боюсь, что украинская армия самостоятельно не сможет сдержать Россию", - сказал он.

Читайте такжеПутин не остановится в Украине без минимальной победы - экс-премьер ПольшиПо мнению Скшипчака, российские войска могут попробовать осуществить эту операцию зимой.

Он также назвал события в Донецкой и Луганской областях, продолжающиеся с апреля этого года, "типичной оккупацией", которой должна противостоять украинская власть и западный мир.

Как сообщал УНИАН, в конце августа подразделения российской регулярной армии захватили город Новоазовск Донецкой области, что находится вблизи Мариуполя.

Эксперты отметили, что таким образом россияне пробуют пробить "коридор" по территории России к оккупированному ею в марте Крыму, а также отвлечь часть украинской армии от боевых действий в Донецкой и Луганской областях.

В сентябре аналитики польского Института международных отношений (PISM) оценивали шансы на то, что Россия все-таки попытается пробить «наземный коридор» в Крым в 50%, отмечая, что выгода от такой операции была бы большей, чем возможные потери.

Ряд других экспертов отмечали, что Крым очень сильно экономически связан с Украиной, и без наземного сообщения с Россией там возникнут огромные трудности с обеспечение базовых потребностей 2 млн жителей в осенне-зимний период из-за штормов и замерзания Керченского пролива.