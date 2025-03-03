Прирожденные сомелье: ученые выяснили, что крысы способны различать вина

Крысы довольно точно определяли, какие сорта вина давали им ученые.

Большое количество людей считает, что животные не являются "гурманами", из-за чего они не привередливы к еде и напитками. Тем не менее выяснилось, что крысы способны различать разные сорта вина, пишет IFLScience.

Ученые в новом исследовании выяснили, на что способны рецепторы крыс. Для этого они провели эксперимент, который дал неожиданный результат.

Команда исследователей хотела проверить, смогут ли крысы сначала выучить две категории разных сортов белого вина - рислинг и совиньон блан. После этого грызунам нужно было распределять новые вина по этим двум группам.

Видео дня

В издании рассказали, что для обучающей части эксперимента каждую крысу поместили в коробку с отверстием для носа и двумя рычагами. У носового отверстия находилась карусель из восьми бумажных стаканчиков, содержащих оба сорта вина - четыре с совиньон блан и четыре с рислингом. Вино было представлено, и крыс приучили ожидать напитки, пока в стаканчике находилось вино одного сорта. После этого они могли начать изучать различия в запахе для каждого сорта вина.

В тестовом эксперименте все было точно так же, однако через 5 секунд, если крысы нажимали на правильный рычаг, они получали вознаграждение в виде сахарной таблетки. Они нажимали на правильный рычаг в ответ на вино, за которое получали вознаграждение в обучающей части эксперимента. Если они нажимали неправильный рычаг, то рычаг втягивался, свет над рычагом загорался, и вознаграждение не выдавалось.

В ходе эксперимента ученые помогли крысам научиться различать два сорта вина. После этого исследователи пошли еще дальше, чтобы проверить, смогут ли грызуны сортировать новые вина по категориям, которые они только что выучили.

По словам ученых, в тестовой части эксперимента крысы с 94-процентной точностью определяли вина. Когда грызунам давали новые сорта вин, они сортировали их с 65-процентным успехом.

Другие исследования ученых

Ранее ученые выяснили, насколько сильно птицы полагаются на свой слух во время пения. В ходе исследования каждая птица демонстрировала свою уникальную структуру песни.

Кроме того, ученые узнали, как именно волки превратились в собак. Эволюционный процесс проходил в два этапа, на первом из которых инициатива была за самими волками.

Вас также могут заинтересовать новости: