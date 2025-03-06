Карина Бовсуновская

Ученые говорят, что ранняя Земля очень отличалась от современной.

Древнейшая история Земли может иметь теперь совсем другой вид из-за открытия, которое показывает правду о пламенной молодости нашей планеты, пишет Interesting Engineering.

В частности ученые из Университета Кертина нашли самый старый в мире кратер от удара метеорита, который спрятан в древних скалах Купола Северного Полюса в регионе Пилбара в Западной Австралии.

Отмечается, что скалы содержали доказательства мощного метеоритного удара, произошедшего 3,5 миллиарда лет назад.

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"До нашего открытия старейшему ударному кратеру было 2,2 миллиарда лет, поэтому это, безусловно, самый старый из известных кратеров, найденных на Земле", - отметил соруководитель исследования из университета, профессор Тим Джонсон.

В издании объяснили, что открытие кратера - это окно в период, когда Земля все еще формировалась.

"Наличие конусов обломков является убедительным доказательством колоссального космического столкновения. Это характерные конусообразные горные образования, которые образовались исключительно в результате интенсивных ударных волн, возникших во время высокоскоростного удара метеорита", - добавили в материале.

Кроме того, конусы обломков, которые были найдены на этом месте, образовались, когда массивный метеорит влетел в эту местность с огромной скоростью, превышающей 36 тысяч км/ч.

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"Эта огромная скорость сгенерировала чрезвычайную ударную волну, импульс интенсивного давления, который пронзил подстилающую породу. Вероятно, это создало кратер шириной более 100 км и разбросало обломки на огромных участках планеты около 3,5 миллиардов лет назад", - предполагают в издании.

По словам исследователей, ранняя Земля очень отличалась от современной, ведь на ней часто происходили извержения вулканов, а также на планете не было озонового слоя из-за отсутствия свободного кислорода. В то же время это было время, когда жизнь начала делать свои первые шаги.

"Ранняя Солнечная система, включая Землю, подвергалась частым ударам космических камней - факт, который наглядно демонстрирует сильно испещренная кратерами поверхность Луны. Но до сих пор древние кратеры на Земле оставались неуловимыми", - подчеркнули в Interesting Engineering.

В частности Джонсон добавил:

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"До сих пор отсутствие каких-либо действительно древних кратеров означало, что они в основном игнорировались геологами. Это исследование предоставляет важный кусочек головоломки истории столкновений Земли и предполагает, что может существовать много других древних кратеров, которые могут быть обнаружены со временем".

Благодаря открытию древнего ударного кратера можно получить больше информации о том, как впервые возникла жизнь.

Также ученые считают, что эти ударные кратеры, вероятно, создали среду, подобную бассейнам с горячей водой, благоприятную для развития ранней микробной жизни.

В свою очередь огромная энергия, которая высвободилась в результате столкновения, была не только поверхностным явлением, но и также изменила земную кору.

"Это также радикально уточняет наше понимание формирования земной коры: огромное количество энергии от этого удара могло сыграть определенную роль в формировании ранней земной коры, толкая одну часть земной коры под другую, или заставляя магму подниматься из глубины мантии Земли к поверхности", - подчеркнул один из авторов исследования, профессор Крис Киркленд.

Другие научные исследования

Ранее сообщалось, что ученые создают экзотический "пластичный лед", который может существовать на других ледяных планетах. Известно, что более 15 лет назад ученые предположили, что пластичный лед VII может образовываться в экстремальных условиях благодаря компьютерному моделированию.

Также сообщалось, что на краю Солнечной системы ученые NASA обнаружили загадочную спираль, которая похожа на Млечный Путь. Ученые считают, что такое гигантское пространство, простирающееся от тысяч до сотен тысяч астрономических единиц, является домом для остатков формирования нашей Солнечной системы.

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