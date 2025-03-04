По словам экспертов, если условия благоприятные, то растения могут жить дольше.

Мы много знаем о старении человека и даже имеем определенное представление того, как замедлить этот процесс. Однако многие интересуются, как это происходит с растениями и могут ли они умереть просто от старости, пишет IFLScience.

Если вы занимались садоводством, то знаете, что растения умирают. Причинами этого являются слишком много или мало воды, недостаточное освещение, недостаток питательных веществ, паразиты и болезни. Факторы окружающей среды помогают понять долговечность растения, однако генетика также играет важную роль.

Если условия благоприятны, то растения могут жить дольше, но все же умрут от старости. Даже самые старые в мире деревья не бессмертны и со временем разрушаются, хотя люди этого почти не замечают.

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"Они живут так долго, потому что имеют много механизмов, которые уменьшают значительную часть износа от старения [...] [Но] у них есть пределы. Существуют физические и механические ограничения, которые ограничивают их способность жить бесконечно долго", - объяснил биолог растений Серджи Мунне-Бош в своем заявлении 2020 года.

По словам экспертов, продолжительность их жизни зависит от вида растения, поэтому некоторые могут жить тысячелетиями, тогда как другие живут только для того, чтобы дать семена и зацвести.

"Растения можно разделить на три группы в зависимости от продолжительности их жизни: однолетние, двухлетние и многолетние. Однолетние растения растут, дают семена и отмирают в течение одного года, тогда как двухлетние живут в течение двух вегетационных периодов. Растения, которые живут дольше, называются многолетними", - подчеркнули в материале, ссылаясь на данные из Королевского садоводческого общества.

Отмечается, что в жизненном цикле каждого растения выделяют две стадии - ювенильную и взрослую, продолжительность которых отличается у разных видов. В частности, на ювенильной стадии растения растут без листьев и не цветут, тогда как взрослые растения могут цвести.

"Продолжительность жизни растений очень вариативна; некоторые деревья, например, достигают того, что выглядит как бессмертие по сравнению с животными. Одним из главных отличий растений является то, что их зоны роста, называемые меристемами, кажутся вечно молодыми и возобновляемыми", - отметил К. Клейборн Рэй для научной колонки The New York Times Science Q&A в 2018 году.

Известно, что меристемы - это участки неспециализированных клеток в растениях, которые способны к клеточному делению. Они имеют стволовые клетки с потенциалом преобразования в любой тип специализированных клеток, что означает, что они могут восстанавливать и отращивать части растения при необходимости.

"Ветка дерева может погибнуть, а в другом месте появится новый побег. Корни продолжают расти в течение всей жизни растения", - добавил Клейборн Рэй.

В свою очередь все растения, независимо от того, насколько хорошо за ними ухаживают и насколько они генетически склонны к долгой жизни, когда-то умрут из-за старения. С возрастом растения замедляют деление своих клеток и в конце концов прекращают его, в результате чего не происходит регенерация.

"На старение могут влиять несколько факторов. Например, растительные гормоны, или регуляторы роста, могут способствовать или препятствовать старению. На баланс этих гормонов могут влиять сезонные и экологические факторы, которые вызывают биохимические сдвиги в растении", - подытожили в материале.

Другие интересные факты о растениях

Ранее опытные садоводы рассказали, какие растения любят кофейную гущу. По словам экспертов, кофе обеспечивает растение необходимыми минералами, поддерживает структуру почвы, отпугивает вредителей и имеет другие преимущества.

Также эксперт объяснил, что делать, чтобы цвело "женское счастье". Он отметил, что спатифиллуму необходим "период покоя", после которого его цветение запускается определенными условиями, к примеру, увеличением количества света.

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