Федеральные ученые занялись изучением находки, но получили мало зацепок.

Загадка таинственных белых "капель", замеченных на пляжах восточной канадской провинции Ньюфаундленд, озадачиламестных жителей и ученых-океанологов.

Человек по имени Филипп Грейс загрузил в соцсети изображение бледной, липкой массы, которую он сравнил с тестом, используемым для приготовления тутонов (жареного деликатеса), пишет The Guardian.

Пост о каплях, которые были размером от канадской двухдолларовой монеты", вызвал изобилие возможных объяснений - парафин, морские губки, плесень и амбра.

Видео дня

Дэйв Макграт, житель Патрикс-Коув, был на пляже, когда заметил сотни таких пятен, разбросанных по песку. Он рассказал:

"Они выглядели как блин, пока вы его не перевернули, когда на нем были эти маленькие ямочки-пузырьки. Я ткнул пару палочкой, и они были губчатыми и твердыми внутри. Я живу здесь 67 лет и никогда не видел ничего подобного, никогда. Они прислали береговую охрану, и я спросил их, насколько все плохо. Они сказали мне, что у них 46 км береговой линии, заваленной этой штукой, и они понятия не имеют, что это такое".

Отмечается, что новые капли, похоже, не связаны с китами, несмотря на то, что комментаторы предполагали, что это могут быть "китовые сопли", "китовая сперма" или "китовая рвота", но все эти версии были исключены.

Макграт предположил, что вещество могло выбрасываться с судов, следующих на нефтеперерабатывающий завод и обратно, в 80 км к северу от бухты Патрика.

Федеральные ученые также занялись этим делом, но получили мало зацепок. Пока что они знают больше о том, чем это не является, чем о том, что это такое: это не нефтяной углеводород, нефтяная смазка или биотопливо.

"Ответ был бы хорош. Нечасто находишь что-то, что ставит в тупик людей, знающих это место и эти воды", - сказал Макграт.

Неожиданные находки в море

В 2021 году Рыбаки из Йемена - одной из беднейших арабских стран - нашли в брюхе мертвого кита редкое дорогое вещество - амбру. В туше кашалота, плавающей в Аденском заливе, 35 рыбаков обнаружили амбры на 1,5 млн долларов. Вырученные средства рыбаки решили разделить поровну между собой, а также помочь деньгами другим жителям деревни. При этом они говорят, что все равно будут продолжать заниматься рыболовством.

Вас также могут заинтересовать новости: