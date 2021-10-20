Изначально владельцы дома планировали поднять его на грузовик. Но в конце концов отказались от этой идеи из-за линий электропередач, которые можно было зацепить по дороге.

Пара из канадского города Макайверс переправила свой 100-летний дом через залив.

Об этом сообщает The Insider.

Даниэла Пенни и Кирк Ловелл облюбовали дом на острове Ньюфаундленд и решили переправить его на новое место. Изначально они планировали поднять его на грузовик. Но в конце концов отказались от этой идеи из-за линий электропередач, которые можно было зацепить по дороге. В итоге пара решила переправить дом с помощью моторных лодок через залив Святого Лаврентия.

Даниэла и Кирк сконструировали стальную раму с колесами и платформу из 28 пластиковых бочек и утеплителя из пенополистирола.

Во время перемещения на лодках дом накренился и начал тонуть, но благодаря другим лодкам его успешно удалось отбуксировать к берегу.

Теперь 100-летний дом находится на новом месте в Макайверсе.

Читайте такжеПожарные организовали операцию по спасению женщины, оказавшейся манекеном

Напомним, в штате Мэриленд при помощи баржи переправили раритетный дом, которому более 250 лет. Помещение в георгианском стиле принадлежало семейству Чемберлейнов еще до провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки. Владельцы уникального поместья переезжали, однако расставаться с уникальным сооружением им было обидно. Поэтому решили его прихватить с собой.

Автор: Виолетта Орлова