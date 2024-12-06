Полет метеора засекли множество камер.

Очень яркий огненный шар засекли в небе над Хоккайдо, Япония. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, шар в небе наблюдали около часу ночи 5 декабря по местному времени. Увидеть его можно было во многих регионах острова.

Огненный шар имел оранжево-красный цвет. Его полет запечатлели много камер в разных городах.

"Похоже, это был огненный шар, который взорвался дважды перед падением", - рассказал Кацухито Накадзима из астрономической обсерватории Гинга-но Мори.

По его словам, огненные шары не являются редкостью для Хоккайдо, но увидеть столь яркий объект удается редко.

Падение астероида на Филиппинах

На Филиппинах в сетябре єтого года зафиксировали на видео падение астероида, которій обнаружили буквально за несколько часов до события.

Это был девятый случай, когда ученым удалось заметить астероид перед его столкновением с Землей.

Этот небольшой астероид, направлявшийся к нашей планете, сгорел в атмосфере, превратившись в яркий огненный шар над территорией Филиппин. Он имел диаметр всего около одного метра.

Астероид полностью разрушился при входе в атмосферу и не представлял угрозы для населения.

Как отмечают эксперты, подобные небольшие астероиды регулярно сталкиваются с Землей, однако их крайне редко удается заметить до момента падения.

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