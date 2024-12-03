Большая часть астероидов такого размера не достигают поверхности Земли и взрываются в атмосфере.

Жители российской Якутии сообщили о падении астероида в республике. Небесное тело упало в городе Ленске в 19:14 по московскому времени.

Кадры с моментом падения небесного тела опубликовали местные жители. Оно полностью сгорело в атмосфере и не долетело до земли.

По данным Европейского космического агентства, диаметр космического объекта - около 70 сантиметров. Большая часть астероидов такого размера не достигают поверхности Земли и взрываются в атмосфере.

"Cтолкновение будет безопасным и, скорее всего, вызовет красивый огненный шар в небе над северной Сибирью", - отмечали там.

Это всего лишь 11-й раз, когда астероиду предсказывают столкновение с нашей планетой до того, как это произошло на самом деле. Но это не самый маленький известный астероид - ранее предсказанный "ударник" пока удерживает этот рекорд. Он все еще довольно мал и свидетельствует об обсерваториях, которые могут обнаружить эти крошечные камни, и о программном обеспечении, разработанном для быстрого определения того, где и когда они упадут. Астероид был обнаружен Национальной обсерваторией Китт-Пик в Тусоне, штат Аризона.

Это четвертый прогноз столкновения астероида в 2024 году. В январе яркий огненный шар вспыхнул над Берлином и оставил после себя чрезвычайно редкие метеориты. В сентябре яркий огненный шар взорвался над Филиппинами. Еще один сгорел над Тихим океаном в октябре.

Новости об астероидах

Астероид 16 Психея, с металлами стоимостью 10 триллионов долларов, гипотетически мог бы превратить каждого человека на Земле в миллиардера.

В прошлом месяце NASA отправило ракету SpaceX Falcon Heavy для исследования одного из крупнейших обнаруженных астероидов типа M. Корабль пройдет 3,5 миллиарда км до места назначения в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

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