Субмарина USS Harder (SS-257) затонула в августе 1944 года вместе со своим экипажем из 79 человек.

В Южнокитайском море нашли обломки американской подводной лодки, которой удалось потопить несколько японских военных кораблей за один боевой поход. Об этом сообщает BBC.

Подводную лодку нашли на глубине 914 м возле острова Лусон - крупнейшего острова Филиппинского архипелага. В состав ее экипажа входило 79 человек.

Во время одного из своих последних боевых патрулирований субмарина потопила три японских эсминца и серьезно повредила два других в течение четырех дней. Такие потери заставили японцев пересмотреть свои планы.

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USS Harder был субмариной класса Gato, который является усовершенствованной версией предыдущего типа подводных лодок Tambor. Субмарина получила улучшенную ходовую и расширенные боевые качества.

На лодку установили модифицированные дизельные двигатели и аккумуляторные батареи, которые увеличили дальность и продолжительность подводного хода. Также существенно улучшили условия для экипажа.

Найденные корабли Второй мировой войны

В 2021-м сообщалось, что греческие дайверы обнаружили итальянскую подводную лодку времен Второй мировой. Субмарина Jantina вышла с греческого острова Лерос с 48 моряками на борту и затонула в июле 1941-го после попадания торпед с британской подводной лодки HMS Torbay.

А еще раньше исследователи нашли легендарный авианосец "Хорнет", который затонул в 1942 году. Он принимал участие в сражениях начального периода войны на Тихом океане, в том числе в рейде на Токио и в битве за Мидуэй.

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