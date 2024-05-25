В Южнокитайском море нашли обломки американской подводной лодки, которой удалось потопить несколько японских военных кораблей за один боевой поход. Об этом сообщает BBC.
Подводную лодку нашли на глубине 914 м возле острова Лусон - крупнейшего острова Филиппинского архипелага. В состав ее экипажа входило 79 человек.
Во время одного из своих последних боевых патрулирований субмарина потопила три японских эсминца и серьезно повредила два других в течение четырех дней. Такие потери заставили японцев пересмотреть свои планы.
USS Harder был субмариной класса Gato, который является усовершенствованной версией предыдущего типа подводных лодок Tambor. Субмарина получила улучшенную ходовую и расширенные боевые качества.
На лодку установили модифицированные дизельные двигатели и аккумуляторные батареи, которые увеличили дальность и продолжительность подводного хода. Также существенно улучшили условия для экипажа.
Найденные корабли Второй мировой войны
В 2021-м сообщалось, что греческие дайверы обнаружили итальянскую подводную лодку времен Второй мировой. Субмарина Jantina вышла с греческого острова Лерос с 48 моряками на борту и затонула в июле 1941-го после попадания торпед с британской подводной лодки HMS Torbay.
А еще раньше исследователи нашли легендарный авианосец "Хорнет", который затонул в 1942 году. Он принимал участие в сражениях начального периода войны на Тихом океане, в том числе в рейде на Токио и в битве за Мидуэй.