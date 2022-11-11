NASA обратиться к родственникам погибших астронавтов, чтобы решить, как поступить с найденным обломком шаттла.

В районе Бермудского треугольника на дне океана нашли обломок космического шаттла "Челленджер", который потерпел крушение во время старта в 1986 году.

Как сообщает Science Alert, недавно съемочная группа, работавшая над шоу для History Channel, обнаружила на дне океана кусок "Челленджера" длиной около шести метров. Это была ошеломляющая и совершенно неожиданная находка, так как настоящей целью команды было найти остатки кораблей, затерянных в Бермудском треугольнике.

Это первая крупная находка обломков шаттла "Челленджер" за более чем 25 лет.

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Как сообщается, артефакты космических челноков, подобные этому, являются собственностью правительства США. NASA будет работать с семьями астронавтов, решая, как поступить с недавно найденным артефактом.

Катастрофа шаттла "Челленджер"

Космический шаттл "Челленджер" потерпел крушение 28 января 1986 года через 73 секунды после старта.

В результате катастрофы погибли все 7 астронавтов, находящиеся на борту шаттла.

Во время поисково-спасательной операции со дна Атлантики были подняты многие фрагменты челнока, в том числе и кабина экипажа.

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