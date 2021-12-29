Субмарина была обнаружена к югу от острова Миконос на глубине 103 м.

Греческие водолазы обнаружили обломки итальянской подводной лодки через 80 лет после того, как она была потоплена союзными войсками в Эгейском море во время Второй мировой войны.

"Янтина", вышедшая с греческого острова Лерос с 48 моряками на борту, затонула 5 июля 1941 года после попадания торпед с британской подводной лодки HMS Torbay, сообщает Еkathimerini.

Читайте такжеВ Бермудском треугольнике нашли пропавший 95 лет назад корабль

Корабль был обнаружен Костасом Токтаридесом, одним из самых известных дайверов Греции, и его командой к югу от острова Миконос на глубине 103 м. В своей работе дайверы использовали подводный аппарат с дистанционным управлением, ROV Super Achilles, который провел подробное исследование и визуальный осмотр обломков субмарины.

"Военно-морская история похожа на загадку, и это часть этой загадки, - сказал Токтаридес - Противостояние двух подводных лодок - редкое военно-морское событие".

По словам Токтаридеса, то, что найденная субмарина именно "Янтина" подтверждено записями Управления военно-морской истории Италии.

Это четвертая подводная лодка, обнаруженная и опознанная Токтаридесом.

Вас также могут заинтересовать новости: