В Тихом океане нашли легендарный авианосец «Хорнет» времен Второй мировой (фото)

Корабль принимал участие в ключевых операциях начального периода войны в Тихом океане.

Исследовательское судно «Петрел» обнаружило в Тихом океане американский авианосец «Хорнет», потерянный в ходе Второй мировой войны.

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Как сообщает N+1, поисковая экспедиция была организована фондом сооснователя Microsoft Пола Аллена. Судно было найдено у Соломоновых островов в конце января 2019 года, на глубине 5,3 тысячи метров.

Отмечается, что «Хорнет» был одной из приоритетных целей экспедиции, поскольку относится к кораблям первого ранга, потерянным в ходе ВМВ и представляет особую историческую ценность.

При подготовке к экспедиции специалисты изучили архивы и сопоставили данные. Были изучены также бортовые журналы с девяти американских кораблей, находившихся недалеко от «Хорнета» в момент его затопления.

Американский авианосец «Хорнет» (тип «Йорктаун») был спущен на воду в декабре 1940 года, и эксплуатировался в период с 1941 по 1942 годы. Судно принимало участие в ключевых операциях начального периода войны в Тихом океане. В том числе – в рейде Дуллитла на Токио и битве у атолла Мидуэй.

В октябре 1942 корабль получил тяжелые повреждения в бою у островов Санта-Крус, экипаж был вынужден оставить его. После этого корабль потопили американские и японские эсминцы, чтобы он не достался противнику.