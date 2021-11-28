Почтовые ящики предназначены для работы с дронами-курьерами.

"Умные" почтовые ящики разработали в США. Они предназначены для работы с дронами-курьерами.

Об этом сообщает компания DroneDek.

Почтовые ящики устанавливают возле дома. В них почтальоны могут оставлять обычные письма и посылки, но предназначены такие почтовые ящики для работы с дронами-курьерами.

Когда дрон подлетает к ящику, то он ориентируется на сигнал GPS, чтобы точно остановиться над крышкой и передать код безопасности. Крышка такого ящика антивандальная и открывается после того, как ящик получит код безопасности, и тогда груз на тросе опускается внутрь.

Читайте такжеFacebook запускает в Украине систему оповещения для поиска пропавших детейЯщик оснащен камерой, которая сканирует почтовый код и отправляет сообщение о получении посылки пользователю. Если груз требует особого температурного режима, то он будет активирован.

Кроме того, почтовый ящик оснащен УФ-лампами и ионизаторами, которые обеззараживает на поверхности. Также ящик можно оснастить детектором взрывчатки, сканером токсичных веществ и системой оповещения спецслужб.

При этом дрон при необходимости может приземлиться на закрытую крышку ящика и подзарядить аккумуляторы.

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Автор: Анастасия Горбачева