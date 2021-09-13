По словам министра, приложение "Дия" предупредит о возможном мошенничестве.

Приложение "Дия" после обновления будет предупреждать пользователей о проверке кредитной истории банком.

Об этом вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Читайте такжеВ Минцифре рассказали, когда можно подать заявление на регистрацию брака онлайнПо его словам, если кто-то попытается оформить кредит на пользователя "Дии", последнему будет приходить оповещение о проверке банком его истории.

"Через несколько недель мы запустим в "Дие" услугу, она будет доступна всем пользователям. Если кто-то пытается взять на вас кредит, то вам поступает оповещение и речь идет о том, что проверяется ваша информация, какой банк проверяет и зачем проверяет вашу кредитную историю", - отметил Федоров.

Ранее сообщалось, что украинцы, которые не имеют гаджетов или доступа к интернету, смогут воспользоваться услугами государственного портала "Дия" в Центрах предоставления административных услуг со специальными местами для самообслуживания.

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Автор: Ольга Робейко