Презентация этих услуг должна состояться на Diia Summit в апреле.

Министерство цифровой трансформации этой весной планирует запустить первые услуги в разделе "Мои налоги" на портале госуслуг "Дия" и в одноименном мобильном приложении для оцифрованных документов и госуслуг, сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в соцсети Facebook.

"Уже этой весной на Diia Summit мы запустим первые услуги на портале и в приложении "Дия" в разделе "Мои налоги". Они будут доступны для физлиц-предпринимателей (ФЛП) 1-3 группы без наемных работников на упрощенной системе налогообложения", - написал он.

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В частности, через "Дія" можно будет задекларировать доходы; уплатить налоги и сборы ФЛП (Единый налог и Единый социальный взнос); получить справку о доходах и уплаченных налогах; просмотреть данные о состоянии расчетов с бюджетом.

Кроме этого, Федоров сообщил, что в приложении "Дия" будет оповещение, когда налоговая примет декларацию гражданина или если она ее отклонит и в нее нужно будет внести исправления.

По его словам, также в "Дия" будет сообщение о предельных сроках уплаты налогов, наличии налоговых обязательств или задолженности.

"Это значительно сэкономит средства предпринимателям, поскольку поможет избежать штрафа или пени за определенную задолженность", - написал он.

Приложение "действие": как он работает

в октябре 2020 года Министерство цифровой трансформации представило обновленное мобильное приложение для оцифрованных документов "Дия 2.0". Обновленная версия программы содержит следующие документы: свидетельство о рождении ребенка, справку внутренне перемещенного лица, цифровой налоговый номер в дополнение к цифровому внутреннему и заграничному паспортам, студенческим билетам, водительским правам, техпаспорту и автостраховке, которые были еще в старой версии. Также мобильное приложение отображает жизненное пространство регистрации проживания в соответствии с паспортом или свидетельством о рождении.

Правительство определило диджитализацию страны как одно из основных задач работы, ключевую роль отведя порталу "Дия" как платформе взаимодействия гражданина и государственных органов власти.

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Автор: Павел Степанец