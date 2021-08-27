Количество ЦПАУ с местами для самообслуживания, где украинцы могут воспользоваться порталом "Дия", возросло до 1000 точек.

Украинцы, которые не имеют гаджетов или доступа к интернету, смогут воспользоваться услугами государственного портала "Дия" в Центрах предоставления административных услуг со специальными местами для самообслуживания.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Отмечается, что количество центров с местами для самообслуживания, где украинцы могут воспользоваться порталом "Дия" выросла до 1000 точек.

"В таких ЦПАУ администраторы не только предоставляют госуслуги посетителям, но и учат пользоваться порталом "Дия", консультируют и помогают получить услуги онлайн. Это позволит многим людям в будущем получать услуги самостоятельно и сохранит время администраторов", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Минцифры рассказали, во сколько обойдется запуск "Действия" в регионахПо словам заместителя министра цифровой трансформации Людмилы Рабчинской, наличие специально обустроенных мест с компьютерами с доступом к интернету в каждом ЦПАУ уменьшит цифровой разрыв между представителями поколений и жителями разных населенных пунктов.

Сейчас такие места доступны в 612 ЦПАУ, 335 удаленных рабочих местах и 57 территориальных подразделениях.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 25 августа все Центры предоставления административных услуг принимают документы граждан не только в бумажном, но и в цифровом виде.

Автор: Екатерина Жирий