Отмечается, что ситуация может быть связана с глобальным потеплением.

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" зафиксировали резкий рост содержания хлорофилла в океане возле острова Галиндез. Исследователи считают, что это может быть связано с глобальным потеплением.

Отмечается, что в ноябре на всех точках мониторинговых исследований уровень хлорофила был в 2,5-3 раза выше, чем год назад. При этом ученые указали, что в последнее время в Антарктике рекордно низкие площади морского льда, поэтому океан получает больше солнечного света и сильнее нагревается.

"В частности, в ноябре прошлого года в мониторинговых точках температура воды была от -1,1 до -0,7°, а в этом году – от 0,3 до 0,9°. Свет и повышенная температура ускоряют процесс фотосинтеза у растений, активное участие в котором принимает как раз хлорофилл. Поэтому рост содержания хлорофилла в пробах воды свидетельствует об активном развитии растительных организмов (фитопланктона) в океане. В основном это одноклеточные микроскопические или даже нановодоросли, которые сложно увидеть невооруженным глазом", - говорится в сообщении Национального антарктического научного центра в Facebook.

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В свою очередь фитопланктон, которым питаются почти все обитатели океана, запускает каскадные процессы и влияет на жизнь других морских организмов - от криля до китов. Кроме того, большее количество света вызовет изменения в видовом составе микроводорослей, что приводит к изменению размера их клеток и других характеристик.

По словам ученых, все это изменит пищевые сети океана, а значит последствия будут глобальными. В исследованиях указано, что процесс активного развития фитопланктона в весенне-летний период фиксируется ежегодно, но за ним могут стоять разные группы организмов.

Станция Академик Вернадский - последние новости

В Антарктике сотни пингвинов "оккупировали" украинскую полярную станцию имени Академика Вернадского. Из-за теплого климата время возвращения пингвинов в "Вернадский" изменилось.

В этом году уже в сентябре в районе Галиндеза стоит достаточно теплая, как для этого сезона, погода: минус 5 С⁰ – средняя температура воздуха, и воды – минус 1,1 С⁰. Морского льда почти нет, поэтому пингвины по-прежнему приплывают на места гнездовых колоний и, соответственно, раньше они начнут откладывать яйца.

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