За несколько дней на острове Галиндез количество пингвинов выросло с 50 до 600.

В Антарктике сотни пингвинов "оккупировали" украинскую полярную станцию им. Академика Вернадского.

В частности, Национальный антарктический научный центр сообщает, что меньше недели назад на "Вернадского" пожаловал первый субантарктический пингвин в этом сезоне, но сейчас их уже целые толпы.

"Черно-белые птицы десятками прибывают на украинскую станцию, а в целом на нашем острове Галиндез за последние дни количество пингвинов выросло с 50 до 600! И это только начало", – отметили полярники.

Они подчеркнули, что из-за теплого климата время возвращения пингвинов в "Вернадский" изменилось. В этом году уже в сентябре (начало антарктической весны) в районе Галиндеза стоит достаточно теплая, как для этого сезона, погода: минус 5 С⁰ – средняя температура воздуха, и воды – минус 1,1 С⁰. Морского льда почти нет, поэтому пингвины по-прежнему приплывают на места гнездовых колоний и, соответственно, раньше они начнут откладывать яйца.

"Первые гнездящиеся колонии теплолюбивых субантарктических пингвинов появились в нашем районе аргентинских островов в конце 2000-х годов. С тех пор сроки откладывания ими яиц значительно сместились: с конца ноября на начало месяца", - напомнили в центре.

По словам участника 28-й Украинской антарктической экспедиции, биолога Вадима Ткаченко, сдвиг колоний этого вида пингвинов на юг и изменение сроков их репродуктивного периода являются яркой иллюстрацией потепления в регионе.

Также специалисты отметили, что держаться большими группами пингвины научились в процессе эволюции, ведь такая поведенческая стратегия помогает не только согреваться, но и защищаться от хищников.

Глобальное потепление в Антарктике

В Антарктике в результате глобального потепления и рекордно низкого уровня льда погибли тысячи птенцов императорских пингвинов. В частности, ученые изучили спутниковые снимки за октябрь-декабрь 2022 года и обнаружили, что на материке до рекордно низкого уровня упало количество льда. Предположительно, в тот период погибнуть могли около 7 тыс. птенцов пингвинов, не имевших водонепроницаемых перьев. Популяция императорских пингвинов зависит от льда, который ежегодно уменьшается, в частности, из-за нагрева Мирового океана.

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