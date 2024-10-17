Другие ученые считают, что это просто слишком сложно технически.

Тасманийский тигр, сумчатое животное, похожее на волка, которое когда-то обитало в лесах Тасмании, может быть возвращен из небытия после вымирания.

Также известный как тилацин, зверь размером с лабрадора был последним сумчатым хищником Австралии. Группа американских и австралийских исследователей заявила о серии научных прорывов, пишет Sky News.

Последний представитель вида умер в зоопарке Хобарта в 1936 году после того, как остальные были истреблены в попытке защитить растущую животноводческую отрасль Тасмании.

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Однако его недавняя гибель делает его идеальным кандидатом на "воскрешение", по мнению специалистов компании из Далласа Colossal Biosciences, стоящей за этим проектом. Бет Шапиро, главный научный сотрудник Colossal пояснил:

"Образцы тилацина, используемые для нашего нового референтного генома, являются одними из наиболее хорошо сохранившихся древних образцов, с которыми работала моя команда. Редко бывает так, что образец позволяет так далеко зайти в области древних методов ДНК".

Отмечется, что 108-летний образец, сохраненный в спирте в музее в Мельбурне, позволил команде извлечь последовательность ДНК тилацина, которая, по их словам, на 99,9% совпадает с оригиналом.

Им получилось извлечь из образца более хрупкие молекулы РНК. Это позволило команде увидеть, какие из генов тилацина экспрессируются в определенных тканях.

"С этим новым ресурсом мы сможем определить, что тилацин чувствует на вкус, что он может обонять, какое у него зрение и даже как функционирует его мозг", - рассказал профессор Эндрю Паск из Мельбурнского университета, который участвует в проекте.

Colossal методы редактирования генов для изменения генома ближайшего ныне живущего родственника тилацина - толстохвостого даннарта -, чтобы создать существо, максимально похожее на тасманийского тигра.

По их словам, они внесли более 300 генетических "правок" тилацина в клетки даннарта, выращенные в лаборатории, а также узнали, как вызвать овуляцию у крошечного сумчатого и вырастить его эмбрионы вне матки - аналогично методам, используемым при ЭКО у людей.

Некоторые ученые считают, что это просто слишком сложно технически. Другие утверждают, что исследования по воскрешению не повредят, даже если они просто улучшат понимание давно вымерших видов и сохранят их ДНК для будущих исследований.

Прогресс, достигнутый в области ЭКО сумчатых для проекта по тилацину, "может быть применен ко всему генеалогическому древу сумчатых", - утверждает профессор Паск из Исследовательской лаборатории комплексного восстановления генома тилацина.

Предполагается, что они могут помочь продолжающимся усилиям по защите находящихся под угрозой исчезновения видов, таких как тасманийский дьявол.

Новости о вымерших видах - детали

Ученые недавно обнаружили предка вымершего тасманийского тигра, который имел "чрезвычайно толстые" челюстные кости, чтобы обгрызать добычу, включая кости и зубы. Об этом говорится в новом исследовании, которое опубликовано в Journal of Vertebrate Paleontology. В частности, в нем описывается три древних вида современных тилацинов.

По словам исследователей, новооткрытые виды были "несомненно, древнейшими представителями" тасманийского тигра и жили в Австралии 23-25 миллионов лет назад, во время позднего олигоцена. В частности их окаменелости были найдены на территории Всемирного наследия Риверсли.

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