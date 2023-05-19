Интенсивность потоков способна влиять на экосистемы галактики.

Группа астрономов и астрофизиков просчитала, до какой скорости способны "разгоняться" потоки ветров, образованные из ядер черных дыр в космосе.

Соответствующее исследование провели на базе Национального института астрофизики в рамках проекта SUBWAYS (исследование ветров из сверхмассивной черной дыры с помощью рентгеновского излучения, пишет Universe Today.

Во время расчетов ученые использовали телескоп XMM-Newton и провели рентгеновскую спектроскопию 22 черных дыр.

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В примерно 30% случаях скорость ветра (потоки возникают из аккреционного диска дыры во время выброса пыли и газа в межзвездное пространство) достигала отметки в 300 млрд м/с.

Соответствующий анализ галактических ядер продолжался в течение 18 земных дней (в космосе это заняло около 1,6 миллиона секунд).

Как заявил один из руководителей проекта Марчелл Брус, интенсивность и скорость таких ветров способна регулировать экосистему галактик.

"Эти результаты позволяют нам более уверенно утверждать, что значительная часть активных ядер галактик содержит сверхбыстрые ветры и сверхбыстрые потоки. И мы смогли подтвердить, что интенсивность этих газовых потоков достаточна, чтобы существенно изменить экосистемы своих галактик",- указал он.

Другой исследователь проекта Габриэле Мацеу указал, что по итогам исследования ученые получили новые доказательства существования высокоионизированной материи. Она образуется из наиболее активных участков галактических ядер. Исследователь указал, что скорость такой материи почти достигает скорости света.

Ученые открыли одну из самых массивных черных дыр космоса

Напомним, что ученые Британии благодаря гравитационному линзированию заметили в космосе сверхмассивную черную дыру, которая по массе превышает размеры Солнца почти в 30 миллиардов раз.

Соответствующее исследование сделали ученые из Даремского университета. Команда в своих выводах отметила, что найденная дыра - одна из самых больших когда-либо найденных в космосе дыр. Также это первое соответствующее открытие, осуществленное по технологии гравитационного линзирования. Астрофизики указали, что в дальнейшем можно ожидать больше исследований по этому направлению, учитывая успешность эксперимента.

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