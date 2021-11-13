Обнаружить ее удалось благодаря гравитационному воздействию на звезду, вращающуюся вокруг черного объекта.

Астрономы обнаружили небольшую черную дыру за пределами Млечного Пути, изучив, как она влияет на движение соседней звезды.

Исследователи использовали очень большой телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории. Это первый раз, когда ученые применили динамический метод для выявления черной дыры за пределами нашей галактики.

Астрономы планируют чаще пользоваться им для обнаружения ранее скрытых от нас дыр в Млечном Пути и других галактиках, а также лучше понимать, как эти загадочные объекты появляются и развиваются.

Найденная черная дыра находится в рассеянном звездном скоплении NGC 1850 в соседней галактике Большое Магелланово Облако на расстоянии примерно 160 тыс. световых лет от Солнца.

Читайте такжеУченые наблюдали столкновения черных дыр с нейтронными звездами, меняющих представление о Вселенной

Эта дыра примерно в 11 раз массивнее Солнца. Обнаружить ее удалось благодаря гравитационному воздействию на звезду, вращающуюся вокруг черного объекта.

Обычно астрономы находят такие маленькие черные дыры в других галактиках, улавливая рентгеновское излучение, испускаемое при поглощении вещества, или гравитационные волны, возникающие при столкновении дыр друг с другом или с нейтронными звездами.

Однако большинство из них не выдает своего присутствия через лучи или волны. Тут и вступает в игру динамический метод: когда дыра образует систему со звездой, она влияет на ее движение едва заметным образом, но этого достаточно, чтобы специалисты могли найти ее с помощью доступных инструментов, сообщает Би-би-си.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая