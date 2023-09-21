Исследователи не могут пока что ответить точно, как эта планета образовалась.

Ученые обнаружили "странную" планету размер с Землю, полностью состоящую из железа. Это планета сверхкороткого периода и вращается вокруг своей звезды всего за 7,7 часов.

Издание Science alert пишет, что эта планета почти в два раза плотнее Земли. Предполагается, что она почти из чистого железа.

Исследователи определили, что радиус планеты составляет 70% земного, а ее масса – 63% земной. Это означает, что эта железная планета может быть ядром другой большей планеты без каменной мантии.

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"Можно сравнить GJ 367 b с похожей на Землю планетой без каменистой мантии. Мы считаем, что планета могла образоваться как Земля, с плотным ядром, состоящим в основном из железа, окруженным богатой силикатами мантией", - рассказала главный автор исследования Элиза Гоффо.

Чтобы планета потеряла свою мантию, должно было произошло что-то экстраординарное.

"Катастрофическое событие могло разрушить ее каменистую мантию, оставив обнаженным плотное ядро планеты", — объяснила Гоффо.

Ученые рассматривают несколько версий появления планеты:

столкновение между ней и другими все еще формирующимися протопланетами в начале ее жизни могли разрушить внешний слой;

возможно небольшая планета родилась в необычайно богатой железом области протопланетного диска, но это кажется маловероятным;

это может быть остаток некогда огромного газового гиганта, такого как Нептун. Для этого планета должна была сформироваться дальше от звезды, а затем мигрировать во внутрь. Сейчас она находится так близко к своей звезде, что интенсивное излучение красного карлика уничтожило бы атмосферу.

G 367 b принадлежит к очень небольшому классу экзопланет, называемых супер-Меркуриями. Их состав такой же, как у Меркурия, но они крупнее и плотнее. Меркурий, возможно, постигла та же участь, что и G 367 b. Когда-то у него могло быть больше мантии и коры, которые планета могла частично потерять. Но даже среди супер-Меркуриев G 367 b выделяется своей плотностью.

"Благодаря точным оценкам массы и радиуса мы изучили потенциальный внутренний состав и структуру GJ 367 b и обнаружили, что планета будет иметь железное ядро с массовой долей 0,91", — говорится в статье.

Исследователи также нашли в этой системе еще две планеты: G 367 c и d.

"Благодаря нашим интенсивным наблюдениям с помощью спектрографа HARPS мы обнаружили еще две дополнительные маломассивные планеты с орбитальными периодами 11,5 и 34 дня, которые уменьшают количество возможных сценариев, которые могли бы привести к образованию столь плотной планеты", - сообщил профессор Туринского университета Давиде Гандольфи.

Планеты-спутники также вращаются близко к звезде, но имеют меньшую массу. Это наталкивает на мысль о том, что любой из них образовался в богатой железом среде.

"Хотя GJ 367 b могла образоваться в среде, богатой железом, мы не исключаем сценарий формирования, включающий такие события, как столкновения гигантских планет", — сказал Гандольфи.

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