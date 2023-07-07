Исследователи также наблюдали еще две черные дыры меньшего размера.

Исследователи обнаружили самую далекую активную сверхмассивную черную дыру на сегодняшний день с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST).

Галактика CEERS 1019 существовала примерно через 570 миллионов лет после Большого взрыва, и ее черная дыра менее массивна, чем любая другая, идентифицированная в ранней Вселенной, пишет Independent.

Астрономы наблюдали еще две черные дыры меньшего размера, которые существовали через 1 миллиард и 1,1 миллиарда лет после Большого взрыва (общепринятая космологическая модель, описывающая раннее развитие Вселенной, а именно - начало ее расширения, - УНИАН).

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JWST также определил 11 галактик, которые существовали, когда возраст Вселенной составлял от 470 до 675 миллионов лет.

Доказательства были предоставлены JWST в рамках исследования космической эволюции раннего выпуска (CEERS), проведенного Стивеном Финкельштейном, профессором астрономии Техасского университета в Остине.

"Наблюдение за этим далеким объектом через этот телескоп очень похоже на просмотр данных о черных дырах, существующих в галактиках, близких к нашей. Есть очень много спектральных линий, которые нужно проанализировать", - говорит Ребекка Ларсон из Техасского университета в Остине, которая руководила исследованием.

Исследователи предполагают, что CEERS 1019 примечательна не только тем, как давно она существовала, но и относительно небольшим весом ее черной дыры.

Ее масса составляет около девяти миллионов солнечных (масса Солнца равна 1,9885⋅10³º кг или 332940 масс Земли, - УНИАН), что намного меньше, чем у других черных дыр, существовавших в ранней Вселенной и обнаруженных другими телескопами.

Эти черные дыры, как правило, содержат массу, в миллиард раз превышающую массу Солнца, и поскольку они намного ярче, их легче обнаружить.

Черная дыра в галактике CEERS 1019 больше похожа на черную дыру в центре нашей галактики Млечный Путь, масса которой в 4,6 миллиона раз превышает массу Солнца.

Эта черная дыра существовала настолько раньше, что трудно объяснить, как она образовалась так скоро после возникновения Вселенной.

Астрономы также смогли точно выяснить, сколько газа поглощает черная дыра, чтобы определить скорость звездообразования в ее галактике. Они обнаружили, что он поглощает столько газа, сколько может, одновременно производя новые звезды.

"Мы не привыкли видеть на изображениях с такого расстояния столько структур. Слияние галактик может быть частично ответственно за подпитку активности черной дыры этой галактики, что также может привести к усилению звездообразования", - сказал член команды CEERS Джейхан Карталтепе из Рочестерского технологического института в Нью-Йорке.

"Центральная черная дыра видна, но присутствие пыли позволяет предположить, что она может находиться внутри галактики, которая также яростно выбрасывает звезды. Исследователям давно известно, что в ранней Вселенной должны были быть черные дыры с меньшей массой. Уэбб - первая обсерватория, способная запечатлеть их так четко. Теперь мы думаем, что черные дыры с меньшей массой могут быть повсюду и ждут, пока их обнаружат", - сказал член команды Дейл Коцевски из колледжа Колби в Уотервилле, штат Мэн, говоря об открытии двух других черных дыр.

Другие открытия астрономов

Как сообщал УНИАН, ранее британские астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру, масса которой примерно в 30 миллиардов раз превышает массу Солнца. Гигантская черная дыра была одной из самых больших когда-либо найденных, и она впервые обнаружена с помощью гравитационного линзирования.

Также ученые сделали первый в истории снимок сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики Млечный путь. На нем можно не только впервые эту черную дыру, известную как Стрелец А*, но и, наконец, получить прямое доказательство того, что она действительно существует.

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