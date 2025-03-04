Проведя эксперимент в моделях, имитирующих поведение сверхновых, ученые обнаружили, что вода могла существовать до появления первых галактик.

Новое исследование показало, что вода появилась во Вселенной раньше, чем исследователи в этой области считали возможным. Как пишет Interesting Engineering, его авторы полагают, что вода могла быть "ключевым компонентом первых галактик".

Они утверждают, что Большой взрыв породил более легкие элементы, такие как водород. Взрывы сверхновых дали начало более тяжелым элементам, таким как кислород.

Проведя эксперимент в моделях, имитирующих поведение сверхновых, они обнаружили, что вода могла существовать до появления первых галактик.

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Используя две компьютерные модели, разработанные после двух сверхновых, команда под руководством старшего преподавателя космологии в Университете Портсмута Дэниела Уэйлена произвела более тяжелый кислород в первой и второй симуляциях - из-за температуры и плотности в окружающей среде.

"По мере того, как сверхновые расширяются и охлаждаются, кислород из выброса реагирует с H и H2, образуя воду в гало, а H2 также образуется на частицах пыли", - объяснили авторы в своем новом исследовании, опубликованном в Nature Astronomy.

Отмечается, что кислород в виде газа при охлаждении смешивается с водородом, который остался после космического взрыва. Скорее всего, вода образовалась в остатках "комков", которые дали начало второму поколению звезд и планет.

Из-за количества воды, присутствующей между 3 миллионами и 90 миллионами лет после сверхновой, казалось, что сам источник воды пережил рассвет первых галактик. Учитывая "разрушительный процесс", вода могла быть действительно основным переплетением, которое позволило возникнуть "нашему большему дому". Авторы исследования пишут:

"Основными местами производства воды в этих остатках являются плотные молекулярные ядра облаков, которые в некоторых случаях были обогащены первичной водой до массовых долей, которые были всего в несколько раз ниже, чем в Солнечной системе сегодня. Помимо того, что было показано, что основной ингредиент для жизни уже существовал во Вселенной через 100-200 миллионов лет после Большого взрыва, наше моделирование показывает, что вода, вероятно, была ключевым компонентом первых галактик".

Также исследование показало, что образование H3O+ космическими лучами является важным путем к образованию воды в Галактике сегодня.

Важно то, что вода родилась из эпических лучей света примерно через 100-200 миллионов лет после Большого взрыва во втором крупном событии, которое подтолкнуло Вселенную в нашем направлении.

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Недавно опубликованная фотография, сделанная аппаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) показывает вид сверху на замерзшие марсианские "фасолины". На самом деле это замерзшие песчаные дюны в северном полушарии Марса. На фотографии, сделанной в сентябре 2022 года и опубликованной в декабре 2024 года, дюны выглядят на удивление неподвижными.

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