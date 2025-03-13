Каждая из них составляет всего 20–30 % массы Земли.

Астрономы обнаружили сразу несколько планет, вращающихся вокруг звезды Барнарда, которая находится на расстоянии всего 6 световых лет от Земли.

Как пишет Earth.com, исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal Letters, показало, что каждая из них составляет всего 20–30 % массы Земли и совершает полный оборот вокруг звезды всего за несколько дней.

Звезда Барнарда открыта в 1916 году благодаря астроному Э. Э. Барнарду в Йеркской обсерватории. Это ближайшая к нам одиночная звездная система после Солнца.

Видео дня

Как были открыты планеты

Специализированный инструмент под названием MAROON-X, установленный на телескопе Gemini на Гавайях, может обнаруживать слабые колебания в световом сигнале звезды. С помощью этого подхода ученые обнаружили три планеты вокруг звезды Барнарда.

Четвертая появилась, когда они объединили свою работу с данными более раннего наблюдения, проведенного инструментом под названием ESPRESSO в Чили.

"Мы наблюдали в разное время ночи в разные дни. Они находятся в Чили; мы на Гавайях. Наши команды вообще не координировали свои действия друг с другом", — сказал автор исследования Ритвик Басант. "Это дает нам большую уверенность в том, что это не фантомы в данных".

Ученые подозревают, что новые находки — это небольшие каменистые миры, хотя точный состав трудно подтвердить.

Отмечается, что четыре планеты звезды Барнарда входят в число самых маленьких тел, подтвержденных такими инструментами измерения. Многие скалистые экзопланеты, обнаруженные до сих пор, как правило, больше Земли.

Новости космоса

Новое исследование показало, что вода появилась во Вселенной раньше, чем исследователи в этой области считали возможным, и могла существовать до появления первых галактик.

Также ученые установили, почему Марс является "красной планетой".

Вас также могут заинтересовать новости: