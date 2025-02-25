Это не сосна и не дуб, а его ствол имеет всего 10 сантиметров в диаметре.

Самым старым деревом Европы является можжевельник, которому уже 1647 лет. Оно растет в финской Лапландии в 2747 милях от Рима. Об этом пишет Express.

Это открытие сделал исследователь из Университета Падуи, лесной эколог Марко Каррер.

Отмечается, что это дерево растет еще со времен Римской империи, и для кого-то может быть странно, что это не дуб или сосна. Его ствол имеет всего 10 сантиметров в диаметре.

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Ученые исследовали это дерево и обнаружили, что оно не просто самое старое в Европе, но и выстояло, несмотря на трудности, со времен Римской империи - с 378 года нашей эры.

До этого считалось, что самому старому дереву Европы 1200 лет. Это означает, что на самом деле самому старому дереву Европы почти на 500 лет больше.

Как известно, обычно деревья живут действительно долго, однако это преимущественно деревья гораздо крепче небольшого можжевельника.

Ранее УНИАН сообщал о самой старой птице в мире, которая отложила яйцо в возрасте 74 года. Виздом, альбатрос Лайсан, гнездящаяся на Гавайях, пережила многих самцов, а также биолога, который впервые окольцевал ее в 1956 году.

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США объявила о неожиданном появлении яйца, написав: "Виздом, старейшая известная дикая птица в мире, вернулась с новым партнером и только что отложила еще одно яйцо".

Джон Плисснер, главный биолог по дикой природе, назвал яйцо "особой радостью" и сказал, что ученые "оптимистично настроены" относительно того, что оно вылупится.

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